Суд не стал банкротить воронежский «Турбонасос» по иску петербургской компании

Арбитражный суд Воронежской области признал необоснованным заявление петербургского ООО «Атомтехэнергомаш» Валерии Ивановой о банкротстве воронежского АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос») и прекратил производство по делу. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «РЦК» Фото: АНО «РЦК»

Кроме того, суд отказал «Турбонасосу» в привлечении «Роскосмоса» к разбирательству в качестве федерального органа, отвечающего за политику в отрасли. Причины решений в резолютивной части определения не раскрыты, а мотивировочная еще не опубликована. Их можно обжаловать в течение месяца.

«Атомтехэнергомаш» инициировало разбирательство в январе 2026 года. Заявление приняли к производству в феврале.

Летом 2025 года стороны заключили мировое соглашение, согласно которому «Турбонасос» должен был выплатить петербуржцам 11,8 млн руб. задолженности. Сроком исполнения обязательств значился конец сентября прошлого года, санкцией при его нарушении — неустойка.

В июне владимирское ООО «Гусевский арматурный завод "Гусар"», которое контролируется Николаем Суховерховым через корпорацию «Прометей», потребовало взыскать с «Турбонасоса» 68,6 млн руб. Иск принят к производству, заседание по нему назначено на 12 августа.

Алина Морозова