В Котовске заработал склад Wildberries, где при атаке БПЛА погибли семь человек

Складской комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области открыли после устранения последствий атаки БПЛА ночью 18 июля. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе управляющей маркетплейсом компании RWB, на объекте запущены логистические процессы, в том числе сортировка и отправка товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В результате массированной атаки БПЛА на тамбовский логокомплекс WB погибли семеро сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали — изначально 23 из них доставили в больницы. «Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму»,— отмечал губернатор региона Евгений Первышов.

В результате удара на складе начался пожар. По данным главы Тамбовского округа Александра Орионова, из-за падения обломков дронов были выбиты окна в жилых домах.

В июле 2026 года атакам БПЛА подверглись как минимум пять складов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, или 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Помимо комплекса в Котовске (108 тыс. кв. м), пострадали объекты в подмосковных Коледино и Электростали (по 250 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м). Стоимость пострадавшей от пожаров недвижимости Wildberries эксперты оценивают в 60 млрд руб. При этом страховка складов не покрывает риски от ударов БПЛА и терактов, поэтому восстановление ложится на плечи компании.

Подробнее об атаках ВСУ на российские склады Wildberries — в публикации «Ъ» «Ягодный взрыв».

Алина Морозова