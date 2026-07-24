Главные новости к утру 24 июля

Евросоюз ввел 21-й пакет санкций против России. Под них попало рекордное за последние четыре года число физических и юридических лиц. ЕС также ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов

Александр Беглов сообщил об атаке БПЛА на гражданскую инфраструктуру Санкт-Петербурга. В городе остановили работу два склада Wildberries

США нанесли массированный удар по Ирану.

В Грузии и Абхазии произошли масштабные отключения света.

США установили пошлину в 12,5% на российский импорт.

Иран отклонил предложение США прекратить огонь, сообщила The New York Times.