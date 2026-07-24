США установили пошлину в 12,5% на российский импорт

Власти США решили облагать товары из России и еще более 50 стран импортной пошлиной по ставке 10-12,5%. В аппарате американского торгового представительства объяснили это нежеланием стран бороться с импортом товаров, созданных с помощью принудительного труда.

Пошлины в 10% вводятся для стран, которые согласились ввести запрет на товары принудительного труда или уже частично ограничили их ввоз. Среди них: Канада, Великобритания, Индия, Мексика, Аргентина и другие. 10% или 12,5% пошлинами будут облагаться отдельные товары из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии. Для всех товаров из России, Китая и других стран в этом списке будут действовать 12,5%-ные пошлины.

Ставка вступает в силу с 24 июля (в 00:01 по времени Восточного побережья США или в 07:01 по московскому времени). При этом для товаров, которые на момент вступления решения в силу уже находится в пути, предусмотрена отсрочка — пошлины для них начнут действовать с 28 июля.

Пошлины не будут распространяться на сырье, дефицит которого может возникнуть внутри США; товары, обложение которых может вызвать сбои в американской экономике; продукцию, которую невозможно произвести в США в нужных объемах или купить в других местах, а также отдельные категории товаров из стран-партнеров, чтобы стимулировать их к дальнейшим реформам. Тарифы заменят временные универсальные пошлины, которые действовали с февраля 2026 года.