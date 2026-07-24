Беглов сообщил об атаке беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Петербурге

Составлено ИИ-Ассистентъ

Санкт-Петербург ранее неоднократно подвергался атакам беспилотников, которые повреждали инфраструктурные объекты и вызывали общественные беспокойства. Например, 3 июня 2026 года, в день открытия Петербургского международного экономического форума, беспилотники атаковали объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, что привело к пострадавшим и сбоям в мобильной связи. Власти города, включая губернатора Александра Беглова, оперативно реагировали на эти инциденты, заявляя о ликвидации последствий и принятии мер для обеспечения безопасности.

В период таких атак аэропорт Пулково часто приостанавливал работу, что приводило к задержкам и отмене рейсов. Власти призывали жителей оставаться дома и не выходить на улицы до отмены беспилотной опасности. Для борьбы с угрозой атак беспилотников в Санкт-Петербурге действовали различные меры, включая полный запрет на использование БПЛА до 30 сентября 2023 года (впоследствии запреты продлевались) и создание спецотдела полиции по контролю за небом для нейтрализации дронов.

Губернатор Александр Беглов также подписывал постановления о компенсациях для собственников квартир, пострадавших от атак беспилотных летательных аппаратов. Это произошло после инцидента 2 марта 2024 года, когда беспилотник врезался в многоквартирный дом на Пискаревском проспекте, повредив квартиры и ранив нескольких человек. Также обсуждались законопроекты о штрафах за распространение фото и видео атак дронов и их последствий.