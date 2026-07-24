NYT: Иран отклонил предложение США прекратить огонь
Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Собеседники газеты заявили, что Иран не интересует временная сделка с Вашингтоном, которая не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом.
Детали американского предложения неизвестны. Оно было единственным на столе переговоров, отмечает NYT.
Обсуждения этой сделки состоялись в момент, когда господин Трамп пообещал расширить военные действия и начать атаковать критически важную инфраструктуру: мосты и электростанции. Удары США по Ирану продолжились сегодня 13-ю ночь подряд: сообщалось о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас, о перебоях со светом и нескольких пострадавших.
Предложение США о прекращении огня, которое Иран отклонил, было единственным на столе переговоров. За месяц до этого президент США Дональд Трамп поручил своей администрации как можно скорее организовать встречу с Ираном. Иранские власти ранее также через посредников обращались к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения боевых действий после начала американо-израильской операции. Инициатива исходила от иранской разведки через «разведывательную службу другой страны», но Израиль призывал США игнорировать эти предложения.
Иранские власти ранее заявляли, что не видят смысла в переговорах с США, пока Израиль атакует Иран. Тем не менее, неназванный высокопоставленный иранский дипломат, по информации The New York Times, сообщал о готовности Тегерана принять предложение Вашингтона о проведении очных переговоров. Иран настаивал на переговорах без предварительных условий, хотя ранее требовал прекращения бомбардировок израильской территории. Иранские чиновники утверждают, что понимание прямых переговоров с США у них отличается от того, как их описывает Дональд Трамп. Они заявляли, что прямые переговоры возможны только после успешных непрямых встреч с посредниками.