NYT: Иран отклонил предложение США прекратить огонь

Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Собеседники газеты заявили, что Иран не интересует временная сделка с Вашингтоном, которая не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом.

Детали американского предложения неизвестны. Оно было единственным на столе переговоров, отмечает NYT.

Обсуждения этой сделки состоялись в момент, когда господин Трамп пообещал расширить военные действия и начать атаковать критически важную инфраструктуру: мосты и электростанции. Удары США по Ирану продолжились сегодня 13-ю ночь подряд: сообщалось о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас, о перебоях со светом и нескольких пострадавших.