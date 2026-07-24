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Евросоюз ввел санкции против Россельхозбанка

Россельхозбанк (РСХБ) включили в 21-й пакет санкций Европейского союза. Ранее ЕС воздерживался от того, чтобы вводить против него санкции, и он участвовал в обслуживании международных сделок по экспорту российского зерна и сельхозпродукции.

Помимо РСХБ, в новый пакет санкций попали более 80 российских банков:

  • банк «ДОМ.РФ»;
  • банк «Санкт-Петербург» (БСПБ);
  • МТС-банк;
  • «Ак Барс»;
  • «Уралсиб»;
  • «Зенит»;
  • «Приморье»;
  • Металлинвестбанк;
  • банк «Синара»;
  • Ланта-банк;
  • СДМ-банк;
  • Транскапиталбанк;
  • банк «Центр-инвест»;
  • «Авто финанс банк»;
  • Абсолют банк;
  • ВБ банк;
  • Озон банк;
  • банк «Точка»;
  • «Кубань кредит»;
  • «Яндекс банк»;
  • МСП банк;
  • Росэксимбанк;
  • Почта-банк;
  • Генбанк;
  • Локо-банк;
  • Фора-банк;
  • Экспобанк;
  • банк «Аверс»;
  • Примсоцбанк;
  • Сургутнефтегазбанк;
  • ББР банк;
  • «ЦентроКредит»;
  • Газэнергобанк;
  • РосДорБанк;
  • банк «Траст»;
  • Национальный резервный банк;
  • Челиндбанк;
  • Челябинвестбанк;
  • Инго банк;
  • Энерготрансбанк;
  • банк «Солидарность»;
  • банк «Авангард»;
  • «Меткомбанк»;
  • «Экономбанк»;
  • банк «Национальный стандарт»;
  • «Держава»;
  • Модульбанк;
  • «БыстроБанк»;
  • банк «Хлынов»;
  • Севергазбанк;
  • «Ренессанс кредит»;
  • Кузнецкбизнесбанк;
  • «Финсервис»;
  • БКС банк;
  • Итуруп банк;
  • банк «Акцепт»;
  • Еврофинанс Моснарбанк;
  • Инвестторгбанк;
  • «Мир бизнес банк»;
  • ПСКБ;
  • банк «РостФинанс»;
  • банк «Раунд»;
  • Трансстройбанк;
  • Москоммерцбанк;
  • Энергобанк;
  • Тольяттихимбанк;
  • банк «Финам»;
  • Кошелев-банк;
  • Цифра банк;
  • Прио-Внешторгбанк;
  • Белгородсоцбанк;
  • банк «Оренбург»;
  • банк «Объединенный капитал»;
  • АКБ «Форштадт»;
  • Татсоцбанк;
  • НБД-банк;
  • «Кредит Урал Банк»;
  • Алмазэргиэнбанк;
  • Сибсоцбанк;
  • Юг-Инвестбанк;
  • Нокссбанк;
  • Уральский банк реконструкции и развития;
  • «Русский стандарт»;
  • Бланк банк;
  • банк «Агророс»;
  • Реалист банк;
  • Углеметбанк;
  • «Роял Кредит Банк»;
  • Акибанк.

Также в санкционный список включили НКО «Мобильная карта» и РНКО «Платежный Центр». Туда же попали Московская биржа и платежная компания А7 вместе с дочерними структурами.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Включение Россельхозбанка в санкционный список ЕС произошло после того, как Россия ранее продлевала зерновую сделку, требовав при этом подключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Официальные лица ЕС заявляли, что ограничения могут быть смягчены только после завершения конфликта. Представительство ЕС также отмечало, что санкции Брюсселя не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и третьими странами, и «по-прежнему существуют варианты платежей».

В целом, Евросоюз ввел уже десятки пакетов санкций против России, затрагивая различные секторы экономики. Эти меры включают ограничения против финансового, торгового, энергетического и оборонного секторов. Зачастую обсуждение новых пакетов санкций занимает много времени, а некоторые страны ЕС, например Венгрия, выражают сопротивление дополнительным ограничениям. Российские банки, попавшие под санкции ЕС, неоднократно заявляли, что ограничения не оказывают существенного влияния на их работу.

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