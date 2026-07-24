Евросоюз ввел санкции против Россельхозбанка
Россельхозбанк (РСХБ) включили в 21-й пакет санкций Европейского союза. Ранее ЕС воздерживался от того, чтобы вводить против него санкции, и он участвовал в обслуживании международных сделок по экспорту российского зерна и сельхозпродукции.
Помимо РСХБ, в новый пакет санкций попали более 80 российских банков:
- банк «ДОМ.РФ»;
- банк «Санкт-Петербург» (БСПБ);
- МТС-банк;
- «Ак Барс»;
- «Уралсиб»;
- «Зенит»;
- «Приморье»;
- Металлинвестбанк;
- банк «Синара»;
- Ланта-банк;
- СДМ-банк;
- Транскапиталбанк;
- банк «Центр-инвест»;
- «Авто финанс банк»;
- Абсолют банк;
- ВБ банк;
- Озон банк;
- банк «Точка»;
- «Кубань кредит»;
- «Яндекс банк»;
- МСП банк;
- Росэксимбанк;
- Почта-банк;
- Генбанк;
- Локо-банк;
- Фора-банк;
- Экспобанк;
- банк «Аверс»;
- Примсоцбанк;
- Сургутнефтегазбанк;
- ББР банк;
- «ЦентроКредит»;
- Газэнергобанк;
- РосДорБанк;
- банк «Траст»;
- Национальный резервный банк;
- Челиндбанк;
- Челябинвестбанк;
- Инго банк;
- Энерготрансбанк;
- банк «Солидарность»;
- банк «Авангард»;
- «Меткомбанк»;
- «Экономбанк»;
- банк «Национальный стандарт»;
- «Держава»;
- Модульбанк;
- «БыстроБанк»;
- банк «Хлынов»;
- Севергазбанк;
- «Ренессанс кредит»;
- Кузнецкбизнесбанк;
- «Финсервис»;
- БКС банк;
- Итуруп банк;
- банк «Акцепт»;
- Еврофинанс Моснарбанк;
- Инвестторгбанк;
- «Мир бизнес банк»;
- ПСКБ;
- банк «РостФинанс»;
- банк «Раунд»;
- Трансстройбанк;
- Москоммерцбанк;
- Энергобанк;
- Тольяттихимбанк;
- банк «Финам»;
- Кошелев-банк;
- Цифра банк;
- Прио-Внешторгбанк;
- Белгородсоцбанк;
- банк «Оренбург»;
- банк «Объединенный капитал»;
- АКБ «Форштадт»;
- Татсоцбанк;
- НБД-банк;
- «Кредит Урал Банк»;
- Алмазэргиэнбанк;
- Сибсоцбанк;
- Юг-Инвестбанк;
- Нокссбанк;
- Уральский банк реконструкции и развития;
- «Русский стандарт»;
- Бланк банк;
- банк «Агророс»;
- Реалист банк;
- Углеметбанк;
- «Роял Кредит Банк»;
- Акибанк.
Также в санкционный список включили НКО «Мобильная карта» и РНКО «Платежный Центр». Туда же попали Московская биржа и платежная компания А7 вместе с дочерними структурами.
Включение Россельхозбанка в санкционный список ЕС произошло после того, как Россия ранее продлевала зерновую сделку, требовав при этом подключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Официальные лица ЕС заявляли, что ограничения могут быть смягчены только после завершения конфликта. Представительство ЕС также отмечало, что санкции Брюсселя не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и третьими странами, и «по-прежнему существуют варианты платежей».
В целом, Евросоюз ввел уже десятки пакетов санкций против России, затрагивая различные секторы экономики. Эти меры включают ограничения против финансового, торгового, энергетического и оборонного секторов. Зачастую обсуждение новых пакетов санкций занимает много времени, а некоторые страны ЕС, например Венгрия, выражают сопротивление дополнительным ограничениям. Российские банки, попавшие под санкции ЕС, неоднократно заявляли, что ограничения не оказывают существенного влияния на их работу.