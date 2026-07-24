Евросоюз ввел санкции против Россельхозбанка

Россельхозбанк (РСХБ) включили в 21-й пакет санкций Европейского союза. Ранее ЕС воздерживался от того, чтобы вводить против него санкции, и он участвовал в обслуживании международных сделок по экспорту российского зерна и сельхозпродукции.

Помимо РСХБ, в новый пакет санкций попали более 80 российских банков:

банк «ДОМ.РФ»;

банк «Санкт-Петербург» (БСПБ);

МТС-банк;

«Ак Барс»;

«Уралсиб»;

«Зенит»;

«Приморье»;

Металлинвестбанк;

банк «Синара»;

Ланта-банк;

СДМ-банк;

Транскапиталбанк;

банк «Центр-инвест»;

«Авто финанс банк»;

Абсолют банк;

ВБ банк;

Озон банк;

банк «Точка»;

«Кубань кредит»;

«Яндекс банк»;

МСП банк;

Росэксимбанк;

Почта-банк;

Генбанк;

Локо-банк;

Фора-банк;

Экспобанк;

банк «Аверс»;

Примсоцбанк;

Сургутнефтегазбанк;

ББР банк;

«ЦентроКредит»;

Газэнергобанк;

РосДорБанк;

банк «Траст»;

Национальный резервный банк;

Челиндбанк;

Челябинвестбанк;

Инго банк;

Энерготрансбанк;

банк «Солидарность»;

банк «Авангард»;

«Меткомбанк»;

«Экономбанк»;

банк «Национальный стандарт»;

«Держава»;

Модульбанк;

«БыстроБанк»;

банк «Хлынов»;

Севергазбанк;

«Ренессанс кредит»;

Кузнецкбизнесбанк;

«Финсервис»;

БКС банк;

Итуруп банк;

банк «Акцепт»;

Еврофинанс Моснарбанк;

Инвестторгбанк;

«Мир бизнес банк»;

ПСКБ;

банк «РостФинанс»;

банк «Раунд»;

Трансстройбанк;

Москоммерцбанк;

Энергобанк;

Тольяттихимбанк;

банк «Финам»;

Кошелев-банк;

Цифра банк;

Прио-Внешторгбанк;

Белгородсоцбанк;

банк «Оренбург»;

банк «Объединенный капитал»;

АКБ «Форштадт»;

Татсоцбанк;

НБД-банк;

«Кредит Урал Банк»;

Алмазэргиэнбанк;

Сибсоцбанк;

Юг-Инвестбанк;

Нокссбанк;

Уральский банк реконструкции и развития;

«Русский стандарт»;

Бланк банк;

банк «Агророс»;

Реалист банк;

Углеметбанк;

«Роял Кредит Банк»;

Акибанк.

Также в санкционный список включили НКО «Мобильная карта» и РНКО «Платежный Центр». Туда же попали Московская биржа и платежная компания А7 вместе с дочерними структурами.