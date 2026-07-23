Кто попал в 21-й пакет санкций ЕС

Евросоюз ввел рекордные за последние четыре года санкции против 48 физлиц и 170 организаций. В пакет мер, в том числе, попали российские политики. Среди них — помощник президента РФ Владимир Мединский и министр спорта Михаил Дегтярев, следует из официального журнала Совета ЕС. Под ограничения также попал бывший замглавы Министерства транспорта, глава РЖД Олег Белозеров.

Санкции были введены против заместителя председателя Центробанка РФ Сергея Белова. Экономист, по заявлению Совета ЕС, «управляет полевыми учреждениями вблизи линии фронта». Речь идет о банковских отделениях, которые обслуживают «российские войска и оккупированные земли», а также способствуют принудительному переходу на расчеты в рублях. «Кроме того, Центральный банк открыл филиалы в аннексированных регионах Украины и способствовал расширению государственных банков, интегрируя оккупированные территории в российскую финансовую систему»,— заявили в Совете. Также ограничения ввели против председателя правления «ЦМРБанка» Руслана Арефьева.

В санкционный список включили гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова. Он обвиняется в «подрыве территориальной целостности Украины», поскольку деятельность его холдинга используется для формирования общественного восприятия конфликта на Украине, заявили в ЕС.

Рестрикции ввели против гендиректора АНО «Диалог», президента Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака. Также под ограничения попали как сама АФК «Система», так и ее первый вице-президент Феликс Евтушенков

Помимо министра спорта, ограничения затронули и других российских представителей сферы спорта. Среди них — президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, который возглавляет организацию с 2018 года. Его переизбрание на этой должности в 2022 году «расценено Кремлем как "победа Москвы"», заявили в Совете ЕС. Там указали на то, что господин Дворкович поддержал вхождение Крыма и новых регионов в состав России. Кроме того, Федерация шахмат России, в попечительский совет которой входит господин Дворкович, проводила турниры в присоединенных регионах, указали в европейском ведомстве.

Также под меры попали экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В черные списки внесли и владельцев сети магазинов «Светофор» — Андрея, Сергея и Валентину Шнайдер. Эти магазины имеют важное значение для российской экономики, а их сеть продолжает работать в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области, заявили в Совете.

Санкции затронули основателей СКБ «Пиранья», производящего FPV-дроны для ВС РФ,— Ольгу Корчагиную и Павла Чернышева, а также главу ассоциации FPV Дениса Мерзликина. Кроме того, под ограничения попал председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев.

Санкции предусматривают блокировку всех европейских активов фигурантов, запрет на предоставление им любых средств, а также полный запрет на въезд и транзит через территории стран ЕС.