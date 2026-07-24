Евросоюз ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов
Совет ЕС включил в 21-й пакет санкций против России четыре российских аэропорта. Под ограничения попали Шереметьево, а также аэропорты Минеральных Вод, Ульяновска и Ростова-на-Дону. В Совете заявили, что они используются для перевозки товаров и технологий военного назначения, и таким образом задействованы в проведении российской военной операции на Украине.
Также в санкционный список попали порты Оля в Астраханской области и Высоцк в Ленинградской. Первый, по заявлению Совета ЕС, используется для поставки беспилотников ракет либо связанных с ними технологий или компонентов. Высоцк используется для морской транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов судами, «применяющими нерегулярные практики судоходства с высоким уровнем риска».
В санкции против России, которые Совет ЕС одобрил вчера, включены рекордные за последние четыре года ограничения против 218 физических и юридических лиц, запрет на операции с криптовалютными платформами из третьих стран, которые помогают России обходить санкции, приостановка механизма автоматической корректировки потолка цен и другие меры.
Новые санкции Европейского союза (ЕС) против четырех российских аэропортов и двух портов являются частью 21-го пакета ограничительных мер, предложенного Еврокомиссией. Эти меры дополняют ранее введенные санкции, направленные на сокращение доходов российского бюджета и усложнение транспортной логистики. Евросоюз уже вводил полный запрет на операции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также с рядом других региональных аэропортов и портов в рамках 16-го пакета санкций, утвержденного в третью годовщину военной операции на Украине.
ЕС объясняет свои действия тем, что данные объекты используются для перевозки товаров и технологий военного назначения, либо для обхода ранее введённых ограничений, как в случае с нефтепродуктами через порт Высоцк. Включение аэропортов в санкционные списки означает запрет на любые операции с ними, в том числе на поставку оборудования, программного обеспечения, техники, материалов, а также оказание консультационных, инженерных и строительных услуг, связанных с инфраструктурой. Исключения делаются для ряда операций, таких как импорт природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия, железной руды, а также фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции при определенных условиях.
Эти ограничительные меры призваны унифицировать понимание и применение санкций, а также пресечь их обход. Ранее Евросоюз уже закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в 2022 году. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении иностранных авиаперевозчиков, которые будут совершать рейсы внутри России или поставлять в страну авиационную продукцию.
В целом, санкционная политика ЕС развивается с учетом новых критериев, таких как поддержка российской военной и промышленной базы или использование "теневого флота" для обхода санкций. Это направлено на то, чтобы расширить круг лиц и организаций, подвергаемых ограничениям.