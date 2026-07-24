В Грузии и Абхазии произошли масштабные отключения света

Масштабная авария на электросетях привела к массовому отключению света в городах Грузии, среди которых оказались Тбилиси и Батуми. Авария произошла около 00:15 по местному времени (23:15 мск), сообщает Bg.me. Вся территория Абхазии тоже осталась без света, заявили в Минэнерго республики. По данным абхазского министерства, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии.

В Грузинской государственной электросистеме телеканалу TV Pirveli сообщили, что пока не знают причин произошедшего. О возможных перебоях с водой в Тбилиси, Рустави и Мцхета предупредила компания Georgian Water and Power. Представители энергокомпании Telmico назвали произошедшее «системным отключением». Подачу электричества планируют восстановить в течение одного часа, добавили в организации.

В момент аварии общие показатели потребления электроэнергии в стране рухнули с 1860 МВт·ч до 563 МВт·ч, отмечает Bm.ge. Как сообщает «Sputnik Грузия», сейчас энергию в Тбилиси постепенно восстанавливают — свет появился в нескольких районах столицы.