США нанесли массированный удар по Ирану
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о новой волне ударов по Ирану. Цель атаки — ответить Ирану за атаки на суда в Ормузском проливе и снизить угрозу со стороны Корпуса стражей исламской революции для свободного судоходства.
По информации агентства Tasnim, при ударе по городу Бендер-Аббас пострадали два человека. Была повреждена опора линии электропередачи, и в нескольких районах города отключено электричество, сообщала IRNA.
Взрывы были слышны в разных частях города Ахваз, а также в городах Андимешк и Омидие. Кроме того, США ударили ракетами по южному побережью острова Кешм, сообщает Tasnim.
Эскалация между США и Ираном обострилась после того, как в ответ на ранее объявленный режим прекращения огня, КСИР атаковал коммерческие танкеры в Ормузском проливе. Вслед за этим, 8 июля Центральное командование ВС США нанесло новую серию ударов по Ирану, значительно расширив список целей. Атаки затронули, в том числе, железнодорожные пути и атомную электростанцию «Бушер», а также портовые сооружения вблизи Ормуза, командно-контрольные пункты и объекты ПВО. Иран ответил ударами по военным объектам ближневосточных союзников США. Обмен ударами продолжался, и в США заявили, что соглашение о режиме тишины с Ираном временно расторгнуто.
Эти события происходят на фоне продолжительного напряжения.Ранее, в апреле 2026 года, США ввели морскую блокаду Ирана, заявив, что Тегеран лишен возможности принимать суда в своих портах и отправлять их. Эта мера стала ответом на провал переговоров и отказ Ирана выполнить требования, касающиеся свободного прохода через пролив, демонтажа ядерных объектов и прекращения финансирования прокси-групп. Вашингтон рассматривал возможность возобновления ограниченных ударов по иранской территории, чтобы вынудить Тегеран пойти на сделку. Однако после начала блокады КСИР заявил, что не будет препятствовать свободе судоходства нейтральных судов, если они не направляются в иранские порты, и пригрозил ответить на атаки США по иранским танкерам массированным ударом по американским центрам в регионе. В январе 2026 года Иран проводил военные учения с боевыми стрельбами в Ормузском проливе, на что CENTCOM призвало к осторожности, подчеркивая недопустимость провокаций.