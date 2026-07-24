США нанесли массированный удар по Ирану

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о новой волне ударов по Ирану. Цель атаки — ответить Ирану за атаки на суда в Ормузском проливе и снизить угрозу со стороны Корпуса стражей исламской революции для свободного судоходства.

По информации агентства Tasnim, при ударе по городу Бендер-Аббас пострадали два человека. Была повреждена опора линии электропередачи, и в нескольких районах города отключено электричество, сообщала IRNA.

Взрывы были слышны в разных частях города Ахваз, а также в городах Андимешк и Омидие. Кроме того, США ударили ракетами по южному побережью острова Кешм, сообщает Tasnim.