В Санкт-Петербурге остановили работу два склада Wildberries

Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге была временно приостановлена, заявили в компании. Никаких причин и подробностей не сообщается. Когда работа будет возобновлена, неизвестно.

Сообщение было опубликовано во время масштабной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область. Над областью сбили 50 беспилотников, сообщал губернатор Александр Дрозденко. В Петербурге удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил губернатор Александр Беглов. Логистический комплекс Wildberries в Шушарах как раз находится на Московском шоссе.