ХК «Локомотив»: все трансферы и переходы межсезонья 2025–2026 года
Подготовка к новому сезону: ключевые трансферные обновления и состав ХК «Локомотив» на сегодня
После успешного завершения сезона и победы в Кубке Гагарина, ХК «Локомотив» активно готовится к новому сезону 2025/2026. В межсезонье команда провела ряд важных трансферных сделок, усилив состав новыми игроками и попрощавшись с некоторыми хоккеистами и главным тренером.
Среди главных трансферных новостей — подписание канадского защитника Мака Холлоуэлла, который присоединился к Локомотиву до конца сезона 2025/2026. Также клуб сохранил в составе Рушана Рафикова, Степана Никулина и Максима Березкина, а по информации СМИ, в Ярославле остаются Денис Алексеев, Алексей Береглазов, Никита Черепанов и Александр Радулов. В нашей таблице трансферов вы найдете самые свежие и актуальные новости о переходах ХК Локомотив, включая информацию о том, кто пришел в команду, а кто ушел.
Следите за последними трансферными обновлениями и новостями ХК «Локомотив», чтобы быть в курсе всех изменений в составе команды: кто пришел в команду, кто покинул клуб, а также за всеми изменениями в составе на сезон 2025/2026.
Напомним, Сезон 2025/2026 Фонбет КХЛ стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором».
Таблица трансферов ХК Локомотив 2025
Ушли
|ФИО
|Амплуа
|Куда
|Игорь Никитин
|Главный тренер
|ЦСКА
|Дмитрий Юшкевич
|Старший тренер
|ЦСКА
|Рашит Давыдов
|Тренер вратарей
|ЦСКА
|Дмитрий Пирожков
|Тренер по физподготовке
|ЦСКА
|Максим Белоусов
|Защитник
|Лада
|Мартин Гернат
|Защитник
|свободный агент
|Дмитрий Симашев
|Защитник
|Юта, НХЛ
|Даниил Бут
|Нападающий
|Юта, НХЛ
Пришли
|ФИО
|Амплуа
|Откуда
|Николай Никульшин
|Вратарь
|ХК Сочи, из аренды
|Алексей Кожевников
|Защитник
|Куньлунь Ред Стар, из аренды
|Александр Волков
|Нападающий
|Лада, из аренды
|Ярослав Лихачев
|Нападающий
|Куньлунь Ред Стар, из аренды
|Мак Холлоуэлл
|Защитник
|Уилкс-Барре, АХЛ
Остались
|ФИО
|Амплуа
|Контракт до
|Алексей Мельничук
|Вратарь
|2026
|Даниил Исаев
|Вратарь
|2026
|Александр Елесин
|Защитник
|2027
|Алексей Береглазов
|Защитник
|2027
|Марк Ульев
|Защитник
|2027
|Никита Черепанов
|Защитник
|2027
|Рушан Рафиков
|Защитник
|2027
|Андрей Сергеев
|Защитник
|2026
|Никита Кирьянов
|Нападающий
|2026
|Илья Николаев
|Нападающий
|2027
|Георгий Иванов
|Нападающий
|2026
|Степан Никулин
|Нападающий
|2026
|Артур Каюмов
|Нападающий
|2026
|Александр Радулов
|Нападающий
|2026
|Павел Красковский
|Нападающий
|2026
|Максим Березкин
|Нападающий
|2026
|Максим Шалунов
|Нападающий
|2026
|Даниил Тесанов
|Нападающий
|2026
|Александр Полунин
|Нападающий
|2026
|Денис Алексеев
|Нападающий
|2027
|Байрон Фрэз
|Нападающий
|2026
|Егор Сурин
|Нападающий
|2027