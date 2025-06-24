ХК «Локомотив»: все трансферы и переходы межсезонья 2025–2026 года

После успешного завершения сезона и победы в Кубке Гагарина, ХК «Локомотив» активно готовится к новому сезону 2025/2026. В межсезонье команда провела ряд важных трансферных сделок, усилив состав новыми игроками и попрощавшись с некоторыми хоккеистами и главным тренером.

Среди главных трансферных новостей — подписание канадского защитника Мака Холлоуэлла, который присоединился к Локомотиву до конца сезона 2025/2026. Также клуб сохранил в составе Рушана Рафикова, Степана Никулина и Максима Березкина, а по информации СМИ, в Ярославле остаются Денис Алексеев, Алексей Береглазов, Никита Черепанов и Александр Радулов. В нашей таблице трансферов вы найдете самые свежие и актуальные новости о переходах ХК Локомотив, включая информацию о том, кто пришел в команду, а кто ушел.

Следите за последними трансферными обновлениями и новостями ХК «Локомотив», чтобы быть в курсе всех изменений в составе команды: кто пришел в команду, кто покинул клуб, а также за всеми изменениями в составе на сезон 2025/2026.

Напомним, Сезон 2025/2026 Фонбет КХЛ стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором».