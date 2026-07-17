Главные новости за 17 июля. Ростов-на-Дону и область

В Таганроге на специализированный полигон вывезли 250 мешков загрязненного нефтепродуктами песка — около 7 т. Сейчас в акватории порта выставили боновые заграждения для локализации возможных утечек. Власти заключили договор со специализированной организацией для сбора, обезвреживания и утилизации отходов нефтепродуктов.

Медианная стоимость квадратного метра в строящихся в Ростове-на-Дону новостройках в июне составила 181 тыс. руб. При этом медианная стоимость квадратного метра в готовых квартирах от девелоперов снизилась до 137 тыс. руб.

В Ростовской области с начала года произошло 15 пожаров на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 465 га. За аналогичный период прошлого года произошло 17 пожаров на площади 700 га.

В первом квартале 2026 года доля Республики Казахстан во внешнеторговом обороте Ростовской области составила 4,1%, а по итогам 2025 — 3,1%. За год внешнеторговый оборот с республикой увеличился на 2,2%, экспорт товаров вырос на 2,9%.

С 17 июля на большей части территорий Ростовской области введены высокий и чрезвычайный классы пожароопасности. До конца суток 17 июля и 18 июля чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Донецке, Каменске-Шахтинском, а также Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Мясниковском, Советском районах, предупредили в ГУ МЧС России по региону.