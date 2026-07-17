Доля Казахстана во внешнеторговом обороте Дона достигла 4,1%

В первом квартале 2026 года доля Республики Казахстан во внешнеторговом обороте Ростовской области составила 4,1%, а по итогам 2025 — 3,1%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

За год внешнеторговый оборот с республикой увеличился на 2,2%, экспорт товаров вырос на 2,9%.

В основе экспорта — машиностроительная продукция (более 50%), продовольственные товары и сырье для их производства, черные и цветные металлы, химическая продукция, текстильные изделия и обувь. А импорта — черные и цветные металлы, продовольственные товары и сырье для их производства, машиностроительная и химическая продукция.

Отмечается, что Казахстан входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Ростовской области. Власти региона стремится развивать сотрудничество на местном уровне.

Наталья Белоштейн