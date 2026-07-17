На Дону пожары охватили 465 га сельхозугодий с начала года

В Ростовской области с начала года произошло 15 пожаров на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 465 га. За аналогичный период прошлого года произошло 17 пожаров на площади 700 га. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорания произошли на территории Таганрога, Зерноградском, Сальском, Веселовском, Миллеровском, Орловском, Октябрьском, Куйбышевском, Чертковском, Заветинском и Аксайском районах.

По данным ведомства, материальный ущерб и причины возникновения пожаров устанавливаются. В рамках уборочной кампании инспекторы пожарного надзора проверяют противопожарное состояние сельскохозяйственных объектов. В частности, контролируют оборудование уборочных агрегатов и автомобилей первичными средствами пожаротушения, искрогасителями.

«Особое внимание уделяется наличию опашки зерновых полей, исправности и возможности подъезда к источникам противопожарного водоснабжения», — отмечают в МЧС.

Константин Соловьев