В 13 муниципалитетах Дона введен чрезвычайный класс пожароопасности

С 17 июля на большей части территорий Ростовской области введены высокий и чрезвычайный классы пожароопасности. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

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До конца суток 17 июля и 18 июля чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Донецке, Каменске-Шахтинском, а также Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Мясниковском, Советском районах, предупредили в ГУ МЧС России по региону.

По информации губернатора, с начала 2026 года в регионе произошли 459 ландшафтных пожаров на площади 11 га.

«По статистике, это меньше, чем в прошлом году, но каждый пожар — это угроза людям, их домам, природе», — отметил господин Слюсарь.

Он добавил, что в регионе действуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима — от 10 до 20 тыс. руб. для граждан, до 800 тыс. руб. — для юридических лиц.

Наталья Белоштейн