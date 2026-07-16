Главные новости за 16 июля. Сочи

В Сочи прошел круглый стол по улучшению системы обращения с твердыми коммунальными отходами, где представители власти, регионального оператора и депутаты обсудили переход на годовые контракты с 2027 года, создание 241 новой площадки для крупногабаритного мусора и введение с 1 сентября раздельного сбора с цветовой маркировкой контейнеров. Также участники предложили скорректировать вывоз отходов в садоводческих товариществах и пересмотреть тарифы для гостевых домов (более 1,4 тыс. объектов), так как объем мусора там значительно выше, чем в частном секторе, а для модернизации системы утверждена дорожная карта из 15 мероприятий.

В Сочи к 1 сентября готовят школы и детсады: ремонтируют фасады, кровли, инженерные системы и санузлы, благоустраивают территории, усиливают антитеррористическую и пожарную безопасность, на что направили почти 359 млн рублей — в День знаний откроется новая школа №101, а до конца года введут еще две. Также в рамках подготовки модернизируют пищеблоки в школах №43 и №65, ремонтируют ограждения и системы видеонаблюдения, обрабатывают деревья от вредителей.

В Лазаревском районе Сочи провели рейд на пляжах поселка Солоники: на официальных территориях проверили спасателей, медиков и систему оповещения, а на необорудованных выявили нарушения — там нет инфраструктуры, опасен переход через ж/д пути. На трех нарушителей составили протоколы за купание в запрещенном месте и нарушение порядка, рейды на необорудованных пляжах будут продолжены.

На утро 16 июля в Сочи работают 50 АЗС, но на 30 из них действуют ограничения — топливо отпускают только в баки и не более 30 литров на машину, при этом АИ-100 есть на 25 заправках, АИ-95 — на 32, АИ-92 — на 33, дизель — на 39, газ — на 11. На двух станциях «Роснефти» и двух «Лукойла» бензин — только по картам, три АЗС временно закрыты, еще пять — на ремонте, власти просят не создавать ажиотаж и не закупать топливо впрок.