В Сочи планируют создать 241 новую площадку для крупногабаритных отходов

В администрации Сочи состоялся круглый стол, посвященный совершенствованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В обсуждении приняли участие представители городской администрации, Государственной думы, регионального оператора «Крайжилкомресурс» и территориальных общественных самоуправлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году в городе изменили порядок заключения муниципальных контрактов на уборку твердых коммунальных отходов. Контракты начали заключать сразу на полугодовые периоды, что позволило сократить сроки оформления и обеспечить более стабильную работу подрядчиков. С 2027 года власти планируют перейти на единый годовой контракт, который объединит все виды работ по вывозу отходов во всех четырех внутригородских районах.

Заместитель главы Сочи Петр Северов сообщил, что основу дальнейшей работы составит дорожная карта из 15 мероприятий по модернизации системы обращения с отходами. Она предусматривает создание 241 новой площадки для накопления крупногабаритного мусора в дополнение к действующим 50, а также расширение сети камер видеонаблюдения для выявления нарушений и предотвращения образования стихийных свалок.

С 1 сентября в Сочи также начнет действовать новая система раздельного накопления отходов. Контейнеры для смешанного мусора и вторсырья получат цветовую маркировку, чтобы сделать сортировку более понятной для жителей.

Депутат Государственной думы Константин Затулин заявил, что для эффективной работы системы в условиях растущей нагрузки на курорт необходимо совершенствовать механизмы управления и обсудить на уровне профильного министерства Краснодарского края актуализацию тарифных решений, действующих с 2018 года.

Участники круглого стола также предложили скорректировать организацию вывоза отходов более чем в 530 садоводческих товариществах и рассмотреть изменение тарифов для более чем 1,4 тыс. объектов размещения, работающих как гостевые дома, поскольку объем образующихся там отходов существенно превышает показатели индивидуального жилищного строительства.

Мария Удовик