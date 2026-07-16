В Сочи на подготовку школ к новому учебному году направили почти 359 млн рублей

В Сочи продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В школах и детских садах ремонтируют фасады и внутренние помещения, обновляют инженерные системы, благоустраивают прилегающие территории, а также проводят мероприятия по повышению уровня антитеррористической и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На эти цели из муниципального и краевого бюджетов направили почти 359 млн руб. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что средства позволяют провести необходимые ремонтные работы, обновить инженерную инфраструктуру, укрепить материально-техническую базу и обеспечить безопасные условия для учеников и педагогов. По его словам, все мероприятия планируют завершить до 1 сентября. Он также отметил, что в День знаний откроется новая школа №101 на улице Малышева, а до конца года в городе введут в эксплуатацию еще две школы, что позволит создать дополнительные места для учащихся.

В рамках подготовки к учебному году ремонт кровель выполнят в детских садах №46 и №86, а также в школах №27 и №100. Санитарные помещения обновят в гимназиях №5 и №76, школах №75 и №79. В детских садах №93, №115 и №127 благоустраивают прилегающие территории.

Значительная часть работ связана с обеспечением безопасности образовательных учреждений. За счет средств краевого бюджета модернизируют системы антитеррористической защиты, резервного электроснабжения и пожарной безопасности. В школе №65 обновят систему видеонаблюдения, а в гимназии №9 отремонтируют ограждение. Кроме того, на территориях школ и детских садов продолжают обработку пальм и других деревьев от вредителей, проводят кронирование и снос аварийных насаждений.

Параллельно в городе готовят проект капитального ремонта школы №28. Этим летом также начался комплексный капитальный ремонт школы №49 с полным оснащением. Работы выполняют за счет средств инвестора.

Отдельным направлением подготовки стала модернизация школьных пищеблоков. При поддержке краевого бюджета запланировали капитальный ремонт пищеблоков школ №43 и №65. После завершения процедур согласования специалисты приступят к работам, которые позволят обновить помещения и улучшить условия организации питания школьников.

Мария Удовик