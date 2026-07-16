В Сочи обновили данные о работе АЗС и наличии топлива

В Сочи по состоянию на 09:00 16 июля продолжают работать 50 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города. При этом на значительной части АЗС сохраняются ограничения, введенные собственниками. На 30 станциях топливо отпускают только в топливные баки автомобилей, а максимальный объем заправки составляет 30 л на одно транспортное средство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным городских властей, бензин АИ-100 доступен на 25 автозаправочных станциях. Бензин АИ-95 реализуют на 32 АЗС, АИ-92 — на 33. Дизельное топливо имеется на 39 заправках, сжиженный газ — на 11.

Для отдельных сетей продолжают действовать специальные условия отпуска топлива. На двух автозаправочных станциях сети «Роснефть» приобрести горючее можно только по топливным картам. На двух АЗС сети «Лукойл» бензин также отпускают исключительно по топливным картам, тогда как дизельное топливо доступно без таких ограничений.

Кроме того, три автозаправочные станции временно не отпускают топливо. Еще пять АЗС находятся на плановом ремонте и также не обслуживают автомобилистов.

В администрации Сочи отметили, что ограничения на части автозаправочных станций введены владельцами объектов. Власти призвали жителей и гостей курорта не создавать повышенный спрос на топливо и отказаться от его закупки впрок. По информации мэрии, это позволит избежать искусственного ажиотажа и сохранить доступность топлива для всех автомобилистов.

Ситуация с обеспечением автозаправочных станций остается под контролем. Данные о наличии топлива и режиме работы АЗС являются актуальными на утро 16 июля и могут меняться в течение дня в зависимости от поступления горючего и режима работы отдельных станций.

Мария Удовик