Главные новости к вечеру 13 июля

В Ленобласти восстановили основную электросеть после мощного циклона. В работах были задействованы 120 аварийных бригад, 314 специалистов и 120 единиц техники.

АЗС в Ленобласти начали отпускать бензин в канистры после обращения властей. Отпуск топлива уже организован на части АЗС.

Бельский считает, что бензина в Петербурге всем хватает. По его наблюдениям, пробки на улицах остались, а, значит, горожане находят способы заправиться.

Полиция задержала кандидата в депутаты петербургского ЗакСа Ярослава Кострова. Его хотят наказать за запрещенную символику.

Суд в Петербурге оштрафовал иноагента Михаила Шаца на 30 тысяч рублей. Поводом стала публикация видеоролика без обязательного указания на статус иностранного агента.

Избирком заверил списки кандидатов в ЗакС от «Справедливой России». Замечаний к документам и оснований для отказа в заверении не выявили.

Апелляцию на арест миллиардера Ильи Трабера рассмотрят 15 июля. По версии следствия, Илья Трабер причастен к заказному убийству депутата Александра Петрова.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский усомнился в популярности Канье Уэста среди горожан. При этом, он уверен, что Северная столица смогла бы принять концерт любой мировой звезды.

Власти Карелии проверят цены на топливо после жалоб жителей. К проверке подключат контрольно-надзорные органы.

Эксперт назвал регионы Северо-Запада с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. В их число вошли Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Вологодская и Архангельская области, а также Карелия.

Карина Дроздецкая