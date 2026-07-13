Эксперт назвал регионы Северо-Запада с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Вологодская и Архангельская области, а также Карелия вошли в число российских регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурада Шахмарданова.

По словам специалиста, перед поездкой в эндемичные районы рекомендуется заранее пройти вакцинацию. Кроме того, для защиты от укусов клещей следует использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и после прогулок на природе проводить само- и взаимоосмотры.

Помимо регионов Северо-Запада, в перечень территорий с высоким риском также вошли ряд субъектов Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Карина Дроздецкая