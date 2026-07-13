Апелляцию на арест миллиардера Ильи Трабера рассмотрят 15 июля

Московский городской суд 15 июля рассмотрит апелляционную жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера, обвиняемого по делу об убийстве депутата в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на участника процесса сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Ильи Трабера по делу об убийстве депутата

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Ильи Трабера по делу об убийстве депутата

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По версии следствия, Илья Трабер причастен к заказному убийству депутата Александра Петрова, которое было совершено в 2020 году. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал Траберу меру пресечения в виде заключения под стражу. В июне по этому же уголовному делу были арестованы его партнер Владимир Даниленко, а также двое предполагаемых исполнителей преступления.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что по делу бизнесмена Трабера арестованы еще два подозреваемых соучастника.

Матвей Николаев