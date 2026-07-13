Апелляцию на арест миллиардера Ильи Трабера рассмотрят 15 июля
Московский городской суд 15 июля рассмотрит апелляционную жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера, обвиняемого по делу об убийстве депутата в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на участника процесса сообщает РИА Новости.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Ильи Трабера по делу об убийстве депутата
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
По версии следствия, Илья Трабер причастен к заказному убийству депутата Александра Петрова, которое было совершено в 2020 году. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
Ранее Басманный районный суд Москвы избрал Траберу меру пресечения в виде заключения под стражу. В июне по этому же уголовному делу были арестованы его партнер Владимир Даниленко, а также двое предполагаемых исполнителей преступления.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что по делу бизнесмена Трабера арестованы еще два подозреваемых соучастника.