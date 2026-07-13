Суд в Петербурге оштрафовал иноагента Михаила Шаца на 30 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеведущего и стендап-комика Михаила Шаца (признан в России иностранным агентом) на 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шац (признан в России иностранным агентом) получил штраф за нарушение требований закона об иноагентах

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Шац (признан в России иностранным агентом) получил штраф за нарушение требований закона об иноагентах

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Михаила Шаца (признан в России иностранным агентом) признали виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Суд назначил ему административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

По данным суда, поводом для разбирательства стала публикация видеоролика в интернете 15 апреля без обязательного указания на статус иностранного агента. Тем самым, как указано в материалах дела, были нарушены требования федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

На судебное заседание Михаил Шац (признан в России иностранным агентом) не явился, хотя, по информации суда, был надлежащим образом уведомлен по месту регистрации.

Михаил Шац (признан в России иностранным агентом) покинул Россию после начала специальной военной операции и сейчас проживает в Израиле. В реестр иностранных агентов Минюст РФ включил его 2 сентября 2022 года.

Матвей Николаев