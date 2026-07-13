Избирком заверил списки кандидатов в ЗакС от «Справедливой России»

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии 13 июля заверили списки кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в Законодательное собрание. Замечаний к документам и оснований для отказа в заверении не выявили, заявил заместитель председателя комиссии Олег Зацепа на заседании. Партия заявила кандидатов и по региональному списку, и по одномандатным округам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский избирком утвердил списки кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в ЗакС

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербургский избирком утвердил списки кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в ЗакС

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На выборы в городской парламент от СР по общегородской части списка пойдут глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова, участник спецоперации Олег Чернышев, политолог Сергей Михеев, а также глава МО «Автово» Илья Шмаков. Также объединение представило кандидатов по всем 25 одномандатным округам и региональным группам.

Ранее Горизбирком зарегистрировал кандидатов от партии «Зеленые» и заверил списки «Единой России», «Новых людей» и «Яблока».

Выборы в Заксобрание Петербурга пройдут с 18 по 20 сентября. Всего планируется избрать 50 депутатов: 20 по одномандатным округам и 25 по спискам партий. Еще в эти дни горожане будут выбирать депутатов Государственной думы и муниципального совета МО «Автово». В МО «Оккервиль», МО «Красненькая речка» и МО «Новоизмайловское» состоятся дополнительные выборы.

Константин Леньков