Полиция задержала кандидата в депутаты петербургского ЗакСа Ярослава Кострова

Сотрудники полиции днем 13 июля задержали лидера движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова, сообщил общественник в соцсетях. Костров собирается баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга от «Справедливой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге задержан активист и кандидат в депутаты городского ЗакСа Ярослава Кострова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге задержан активист и кандидат в депутаты городского ЗакСа Ярослава Кострова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причины задержания не уточняются. По данным партии, его везут в один из отделов полиции в Адмиралтейском районе. Ранее Кострова привлекали к административной ответственности. В июне 2025 года его арестовали на 10 суток за нецензурную брань в общественном месте. Силовики вменили ему мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

В сентябре Костров должен представить партию «Справедливая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания. Он баллотируется по 1-му одномандатному округу, расположенному преимущественно в Адмиралтейском районе Петербурга. Сегодня, 13 июля, Горизбирком заверил списки СР. В прошлом Костров уже предпринимал попытки избраться в законодательные органы власти, но безуспешно.

Константин Леньков