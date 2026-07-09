Главные новости за 9 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области намерены сократить долю компаний, подвергающихся давлению со стороны органов власти или естественных монополий, до 15% к 2026 году. В 2025 году этот показатель составлял около 27%. Соответствующая информация содержится в дорожной карте по улучшению условий ведения бизнеса на территории региона.

Арбитражный суд Ростовской области признал ростовскую IT-компанию «Лилиани Софт», занимающуюся цифровизацией сельского хозяйства, банкротом с общим долгом перед кредиторами 623,1 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий Сергей Лебедь сообщил о получении требований Министерства науки и высшего образования РФ к обанкротившемуся ростовскому АО «Продмаш» на 340 млн руб. Долг возник из-за срыва проекта по производству электроэнергии из отходов птицефабрик, пищепрома и предприятий деревообработки и проекта по развитию кооперации российских вузов и предприятий высокотехнологичных производств. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.

Имущество компании из Таганрога «Морион» выставили на торги. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс. Хозяйство разбито на несколько лотов, которые включают земельные участки, производственные объекты, железнодорожную инфраструктуру с рельсовыми путями и оборудование. ООО было признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области в марте 2026 года. В решении суда сказано, что в реестр требований кредиторов включены требования на сумму почти 56 млн руб.

Властям Ростова-на-Дону удалось договориться с застройщиком о решении для жильцов многоэтажки на улице Еременко в микрорайоне Левенцовском, пострадавшей от удара беспилотника. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, верхние этажи здания, фактически полностью разрушенные, будут демонтированы, а жителям предложат квартиры в других домах того же застройщика в этом районе. Средние и нижние этажи планируется реконструировать и отремонтировать, чтобы жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Росимущество продало зернотрейдера «Родные поля» за 11,7 млрд рублей.Федеральное агентство по управлению государственным имуществом завершило многомесячную эпопею с продажей зернотрейдера «Родные поля». Аукцион состоялся, победитель определен — им стало московское АО «Тиара Холдинг». Информация об итогах торгов опубликована на портале ГИС Торги. Других желающих приобрести актив не нашлось: «Тиара Холдинг» участвовала в аукционе единственным участником. Сделка охватывает весь производственный комплекс зернотрейдера. В периметр вошли Азовский зерновой терминальный комплекс — один из ключевых перевалочных узлов на юге России, — собственный флот из 11 судов, 1640 вагонов-хопперов для транспортировки зерна и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Совокупно это серьезный логистический актив, способный обслуживать экспортные потоки зерна через Азовское море.