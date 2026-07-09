Инфраструктуру логистической компании «Морион» в Таганроге выставили на торги

Имущество компании из Таганрога «Морион» выставили на торги. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Хозяйство разбито на несколько лотов, которые включают земельные участки, производственные объекты, железнодорожную инфраструктуру с рельсовыми путями и оборудование. ООО было признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской области в марте 2026 года. В решении суда сказано, что в реестр требований кредиторов включены требования на сумму почти 56 млн руб.

Согласно данным портала rusprofile, ООО «Морион» было зарегистрировано в Таганроге в 1997 году, занималось транспортной обработкой грузов. В 2024 году выручка компании резко сократилась на 53,5% и составила 10 млн руб., в то время как чистый убыток достиг 4,1 млн руб. Рентабельность деятельности организации оценивается как отрицательная.

Лоты включают земельные участки, производственные объекты, железнодорожную инфраструктуру и специализированное оборудование. Часть имущества находится в залоге у АО «ЮниКредит Банк», «Совкомбанк» и ФНС. В их числе — земельные участки, железная дорога, грузоподъемное оборудование и складские помещения.

Итоги торгов объявят 18 августа. Подробнее – в материале «Банкротства груз».

Константин Соловьев