Застройщик предложит новые квартиры жильцам поврежденных БПЛА квартир в Ростове

Властям Ростова-на-Дону удалось договориться с застройщиком о решении для жильцов многоэтажки на улице Еременко в микрорайоне Левенцовском, пострадавшей от удара беспилотника. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По словам главы региона, верхние этажи здания, фактически полностью разрушенные, будут демонтированы, а жителям предложат квартиры в других домах того же застройщика в этом районе. Средние и нижние этажи планируется реконструировать и отремонтировать, чтобы жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Отмечается, что страховочные работы в поврежденном подъезде уже завершены, заканчивается и экспертиза строительных конструкций. Там, где квартиры поддаются восстановлению, застройщик поможет их отремонтировать. В случаях, когда ремонт по итогам обследования окажется невозможным, компания обязалась восстановить жилищные права жильцов.

Константин Соловьев