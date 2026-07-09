На Дону долю подвергшихся давлению властей компаний сократят до 15%

В Ростовской области намерены сократить долю компаний, подвергающихся давлению со стороны органов власти или естественных монополий, до 15% к 2026 году. В 2025 году этот показатель составлял около 27%. Соответствующая информация содержится в дорожной карте по улучшению условий ведения бизнеса на территории региона.

В 2027 году прогнозируется уменьшение показателя до 3,1%. В 2028 году — до 2,1%, в 2029 году —до 1%. А к 2030 году ожидается, что он достигнет 0%.

В 2025 году контрольные мероприятия охватили 3,1% всех коммерческих организаций. К 2030 году их количество планируется снизить до 0,2%.

В 2025 году 11,6% предпринимателей столкнулись с необоснованным давлением со стороны правоохранительных органов. В текущем году этот показатель ожидается на уровне 6,2%, а к 2030 году он должен полностью исчезнуть, следует из документа.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в Ростовской области количество жалоб бизнеса на проверки снизилось до нуля.

Наталья Белоштейн