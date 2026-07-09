Росимущество продало зернотрейдера «Родные поля» за 11,7 млрд рублей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом завершило многомесячную эпопею с продажей зернотрейдера «Родные поля». Аукцион состоялся, победитель определен — им стало московское АО «Тиара Холдинг». Информация об итогах торгов опубликована на портале ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Других желающих приобрести актив не нашлось: «Тиара Холдинг» участвовала в аукционе единственным участником. Сделка охватывает весь производственный комплекс зернотрейдера. В периметр вошли Азовский зерновой терминальный комплекс — один из ключевых перевалочных узлов на юге России, — собственный флот из 11 судов, 1640 вагонов-хопперов для транспортировки зерна и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Совокупно это серьезный логистический актив, способный обслуживать экспортные потоки зерна через Азовское море.

Росимущество пыталось продать «Родные поля» с марта, однако два предыдущих аукциона не принесли результата — покупателей не находилось. Интерес к активу в разное время проявляли банк ВТБ и агрохолдинг «Степь», однако ни та ни другая структура до финальных торгов не дошла. Причины отказа обеих компаний публично не объяснялись.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», перед третьей попыткой продажи государство провело показательную финансовую «зачистку» актива. Росимущество отменило собственное решение о взыскании с «Родных полей» дивидендов и исполнительского сбора на 16,3 млрд руб. — именно эта долговая нагрузка, по всей видимости, и отпугивала потенциальных покупателей на предыдущих аукционах. После отмены претензий за зернотрейдером сохранился лишь долг перед таможенными органами в размере 3,5 млрд руб., причем сама компания оспаривает эту задолженность в суде. Таким образом, новый владелец получил актив практически без обременений.

По данным системы «Контур.Фокус», АО «Тиара Холдинг» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. зарегистрировано в Москве в апреле 2025 года. Основной заявленный вид деятельности — «деятельность холдинговых компаний». Генеральным директором числится Дмитрий Шевчук. Сведения об учредителях и конечных бенефициарах компания не раскрывает. По итогам 2025 года «Тиара Холдинг» не зафиксировала выручки, зато показала убыток в 4 млн руб.

Станислав Маслаков