Главные новости к утру 9 июля

Составлено ИИ-Ассистентъ

В контексте ударов США по Ирану и ответных действий КСИР стоит отметить, что США ранее вводили санкции против военно-технического сотрудничества России и Ирана, что, по мнению Белого дома, способствует дестабилизации на Ближнем Востоке. Главным образом это сотрудничество проявляется в поставках Ираном России беспилотников и артиллерийских снарядов. Иран же в свою очередь обращался к России за военной и иной поддержкой на фоне нарастающего конфликта с Израилем, в том числе, возможно, за средствами ПВО, такими как комплексы С-300 или С-400. Этот запрос рассматривался российской стороной.