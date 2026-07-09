Главные новости к утру 9 июля
США нанесли новые удары по Ирану. Дональд Трамп заявил, что Тегеран предложил заключить сделку после ударов.
КСИР атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне.
В Париже допросили Павла Дурова.
Евросоюз обсуждает смягчение запрета виз для российских военнослужащих.
В Псковской области бензин начнут продавать по номерам машин. Ранее подобные ограничения ввели и в других регионах.
В Ленинградской области сбили беспилотник. В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелся промышленный объект.
В контексте ударов США по Ирану и ответных действий КСИР стоит отметить, что США ранее вводили санкции против военно-технического сотрудничества России и Ирана, что, по мнению Белого дома, способствует дестабилизации на Ближнем Востоке. Главным образом это сотрудничество проявляется в поставках Ираном России беспилотников и артиллерийских снарядов. Иран же в свою очередь обращался к России за военной и иной поддержкой на фоне нарастающего конфликта с Израилем, в том числе, возможно, за средствами ПВО, такими как комплексы С-300 или С-400. Этот запрос рассматривался российской стороной.