Трамп приказал нанести новые удары по Ирану

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нынешние военные действия США против Ирана, включая удары по его территории и сбитие беспилотников, являются частью долгосрочного противостояния. На протяжении последних месяцев США и Иран вели переговоры (в том числе через посредников, таких как Пакистан, Катар и Оман), пытаясь избежать эскалации и разрешить конфликт вокруг Ормузского пролива и ядерной программы Ирана. Эти переговоры часто прерывались и возобновлялись, сопровождаясь взаимными обвинениями, ударами и контр-ударами.

Ключевым фактором обострения является контроль над Ормузским проливом, стратегически важным морским путем для поставок нефти. Иран заявляет о своем праве контролировать пролив, что вызывает беспокойство у США и их союзников, которые выступают за свободное судоходство. Переговоры по этому вопросу часто заходили в тупик, так как Иран использовал контроль над проливом как рычаг давления, чтобы добиться отмены американских санкций и разблокировки замороженных активов. В феврале 2026 года после ударов США и Израиля по Ирану, Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, хотя некоторые суда продолжали проходить по согласованию с ним. Позже, 25 июня, Иран возобновил обстрелы судов в Ормузском проливе из-за создания у берегов Омана альтернативного судоходного маршрута.

28 февраля 2026 года США и Израиль уже начинали военную операцию против Ирана, что привело к блокировке Ормузского пролива, началу ракетных атак и закрытию воздушного пространства несколькими странами региона. Эта операция получила названия «Рычание льва» и «Эпическая ярость». В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке и заявил о готовности рассматривать суда США, Израиля и их союзников как законные цели. Иран обвинял США в нарушении режима прекращения огня и провоцировании конфликта. Некоторые источники утверждают, что в мае 2026 года президент Трамп разочаровался в дипломатии и всерьез рассматривал возобновление боевых действий, а Израиль настаивал на более жестких мерах, включая высадку спецназа для захвата обогащенного урана. США также рассматривали возможность расширения списка целей на иранской территории, которые до этого не подвергались бомбардировкам.

Ситуация остается крайне напряженной, и хотя США официально заявляли о намерении избежать крупномасштабного конфликта, военное давление и дипломатия продолжают развиваться параллельно. Возможны два сценария: ограниченная эскалация, когда стороны продолжают переговоры через посредников, или дальнейшее обострение, если Иран продолжит удары по судоходству, американским объектам или союзникам США. Аналитики отмечали, что быстрое решение вопроса маловероятно, и Иран пока не готов к долгой войне на истощение.