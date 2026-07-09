КСИР атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетных и дроновых ударов по американским военным базам. По заявлению ведомства, целями атаки инфраструктура и объекты на базах «Арифджан» и «Али Аль-Салем» в Кувейте, а также «Джаффер» и «Шейх Иса» в Бахрейне, передает IRNA.

В командовании иранского формирования сообщили, что эта атака стала первым этапом ответных мер на действия США. Удар нанесли через час после того, как американские военные нанесли удары по объектам в прибрежных провинциях на юге Ирана и атаковали два моста на востоке страны, отметили в Корпусе.

Тегеран возложил на Вашингтон ответственность за эскалацию и нарушение обязательств. В КСИР также предупредили, что в случае повторения американских ударов география «сокрушительных ответов» Ирана будет расширена на другие военные базы США в регионе.