Euronews: Евросоюз обсуждает смягчение запрета виз для российских военнослужащих

Евросоюз обсуждает смягченную версию запрета на выдачу виз российским военнослужащим после возражений Франции и Италии, сообщает Euronews. Новый вариант предполагает распространение запрета только на краткосрочные визы и только для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине.

Первоначальный проект распространялся на всех, кто как-либо связан с Вооруженными силами РФ, включая административный и логистический персонал. Кроме того, авторы инициативы изначально предлагали считать каждого такого заявителя причастным к боевым действиям на Украине, если он не докажет обратное. Сейчас в проекте документа этого положения нет.

Представители Франции и Италии, оспаривая жесткость подобных мер, указывали на то, что в России действует обязательный военный призыв, и из-за этого Евросоюз пришлось бы отказывать в визе каждому мужчине, отслужившему в российской армии. Также они заявляли, что такие меры должны регулироваться визовой политикой, а не санкциями.

Позиция этих двух стран встретила отпор со стороны государств Северной и Восточной Европы, отмечает Euronews. Париж и Рим получают больше всего визовых заявлений из России, добавляет телеканал.

Визовый запрет должен стать частью 21-го пакета санкций против России. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что новые меры также должны затронуть сектора «с наибольшим влиянием»: энергетику, торговлю, финансы и впервые — рыболовство.

Подробнее о 21-м пакете санкций — в материале «Ъ».