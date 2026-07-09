В Париже допросили Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров больше шести часов давал показания по делу о преступлениях, совершаемых с помощью его мессенджера, сообщает AFP. Четвертый по счету допрос прошел в парижском суде.

Адвокаты предпринимателя заявили, что за два года с начала расследования обвинение так и не предоставило доказательств его вины. Защита уже подала жалобы во французские и европейские судебные инстанции, сообщили представители обвиняемого

Бизнесмена задержали во Франции в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, среди которых: соучастие в организованном мошенничестве, соучастие в распространении наркотиков и в других тяжких преступлениях. Также ему вменяют отказ от сотрудничества с властями. Вскоре после обвинения предпринимателя отпустили под залог.

Французские судебные органы отмечают, что после ареста Telegram стал охотнее идти на контакт с силовиками, пишет AFP. В самой компании это опровергают: там заявили, что работа платформы не изменилась, просто «французские власти начали корректно направлять свои судебные запросы в Telegram».