Трамп: Иран предложил заключить сделку после ударов США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран предложил Вашингтону заключить мирное соглашение после новых американских ударов.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
«Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки»,— сказал господин Трамп журналистам на борту самолета Air Force One (цитата по CNN).
8 июля американский президент объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. США в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. На каждый удар Ирана США наносят 20 ответных, заявил президент США. Корпус стражей исламской революции атакует американские базы в ответ.
Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».
Иранские власти ранее намекали, что готовы к переговорам с США о мирной ядерной сделке. Однако это происходит на фоне продолжающихся военных конфликтов. Иран настаивает на сохранении своего права на обогащение урана и развитие мирной ядерной программы, отвергая требование США о полном отказе от ядерного оружия. При этом иранское руководство считает требования США «чрезмерными и оторванными от реальности», а также требует вывода американских сил из региона, снятия блокады с иранских портов, выплаты компенсаций и отмены всех односторонних американских санкций. Отмечается, что иранские власти допускают пересмотр доктрины, ограничивающей ответные меры для сдерживания конфликта с США, если американцы нападут. В таком случае, по их словам, Иран готов нанести существенный ущерб американским войскам и атаковать все, что находится в пределах досягаемости, включая базы США и Ормузский пролив. На данный момент США считают своей целью уничтожение ядерных объектов Ирана. Переговоры также касаются вопроса о судоходстве в Ормузском проливе. США предложили включить мирное соглашение в будущее урегулирование, и отмечается, что конфликт приближается к его заключению. При этом США стремятся использовать российские активы для будущего мирного соглашения. Иран же утверждает, что мирное соглашение между странами пока не достигнуто.