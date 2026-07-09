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Трамп: Иран предложил заключить сделку после ударов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран предложил Вашингтону заключить мирное соглашение после новых американских ударов.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

«Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки»,— сказал господин Трамп журналистам на борту самолета Air Force One (цитата по CNN).

8 июля американский президент объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. США в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. На каждый удар Ирана США наносят 20 ответных, заявил президент США. Корпус стражей исламской революции атакует американские базы в ответ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иранские власти ранее намекали, что готовы к переговорам с США о мирной ядерной сделке. Однако это происходит на фоне продолжающихся военных конфликтов. Иран настаивает на сохранении своего права на обогащение урана и развитие мирной ядерной программы, отвергая требование США о полном отказе от ядерного оружия. При этом иранское руководство считает требования США «чрезмерными и оторванными от реальности», а также требует вывода американских сил из региона, снятия блокады с иранских портов, выплаты компенсаций и отмены всех односторонних американских санкций. Отмечается, что иранские власти допускают пересмотр доктрины, ограничивающей ответные меры для сдерживания конфликта с США, если американцы нападут. В таком случае, по их словам, Иран готов нанести существенный ущерб американским войскам и атаковать все, что находится в пределах досягаемости, включая базы США и Ормузский пролив. На данный момент США считают своей целью уничтожение ядерных объектов Ирана. Переговоры также касаются вопроса о судоходстве в Ормузском проливе. США предложили включить мирное соглашение в будущее урегулирование, и отмечается, что конфликт приближается к его заключению. При этом США стремятся использовать российские активы для будущего мирного соглашения. Иран же утверждает, что мирное соглашение между странами пока не достигнуто.

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