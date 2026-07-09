Трамп: Иран предложил заключить сделку после ударов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран предложил Вашингтону заключить мирное соглашение после новых американских ударов.

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Фото: Stoyan Nenov / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

«Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки»,— сказал господин Трамп журналистам на борту самолета Air Force One (цитата по CNN).

8 июля американский президент объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. США в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. На каждый удар Ирана США наносят 20 ответных, заявил президент США. Корпус стражей исламской революции атакует американские базы в ответ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».