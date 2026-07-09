В Псковской области бензин начнут продавать по номерам машин

В Псковской области бензин начнут продавать в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в «Максе». Такую меру введут с 10 июля.

В четные даты топливо смогут купить владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни — номера, начинающиеся с 1, 3, 5, 7 или 9.

Новое правило не коснется транспорта оперативных, аварийных и экстренных служб, уточнил губернатор. Он добавил, что на АЗС «Сургутнефтегаз» бензин АИ-92 будут продавать с 14:00 до полуночи, АИ-95 и выше — круглосуточно.

С сегодняшнего дня такой же режим продажи топлива вводится в Нижегородской и Астраханской областях, а также в Мордовии. С 11 июля его введут в Липецкой области. Ранее режим начал действовать в Орловской области — губернатор Андрей Клычков заявлял, что благодаря мерам ажиотаж на заправках полностью сошел на нет.

О том, как власти ищут выход из топливного кризиса,— в репортаже Андрея Колесникова «Хватит тянуть бензину!».