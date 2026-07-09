В Псковской области бензин начнут продавать по номерам машин
В Псковской области бензин начнут продавать в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в «Максе». Такую меру введут с 10 июля.
В четные даты топливо смогут купить владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни — номера, начинающиеся с 1, 3, 5, 7 или 9.
Новое правило не коснется транспорта оперативных, аварийных и экстренных служб, уточнил губернатор. Он добавил, что на АЗС «Сургутнефтегаз» бензин АИ-92 будут продавать с 14:00 до полуночи, АИ-95 и выше — круглосуточно.
С сегодняшнего дня такой же режим продажи топлива вводится в Нижегородской и Астраханской областях, а также в Мордовии. С 11 июля его введут в Липецкой области. Ранее режим начал действовать в Орловской области — губернатор Андрей Клычков заявлял, что благодаря мерам ажиотаж на заправках полностью сошел на нет.
О том, как власти ищут выход из топливного кризиса,— в репортаже Андрея Колесникова «Хватит тянуть бензину!».
Меры по ограничению продажи топлива, подобные тем, что вводятся в Псковской области, стали распространённой практикой в российских регионах с конца мая 2026 года. Эти ограничения часто носят превентивный характер и призваны не допустить ажиотажного спроса, а также предотвратить вывоз топлива в другие регионы и перепродажу по завышенным ценам. К июню 2026 года подобные меры действовали уже более чем в 20 российских регионах, включая Крым, Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области. В Ульяновской области, например, лимитирован объем покупки бензина и дизельного топлива, а также запрещена продажа в потребительскую тару. Отдельно могут действовать ограничения для грузовиков и автобусов.
В Крыму и Севастополе, где в сентябре 2025 года наблюдался значительный дефицит топлива, были введены фиксированные цены и лимиты на отпуск бензина до 30 литров в одни руки. Это было сделано для сдерживания спекулятивного спроса и повышения доступности топлива. Однако такие меры считаются нерыночными, и участники рынка сомневаются в возможности их широкого распространения в других субъектах Российской Федерации. Проблемы с доступностью топлива связывались с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов и дефицитом поставок, особенно страдают независимые АЗС.
Ситуация на топливном рынке России была напряженной, что привело к росту оптовых цен на бензин. Власти принимали различные меры для стабилизации, включая запрет на экспорт бензина и авиакеросина, перенос плановых ремонтов НПЗ и частичное использование топлива более низкого экологического класса. Отмечалось, что крупные нефтяные компании (“Роснефть”, “Газпром нефть”, “ЛУКОЙЛ”, “Татнефть”, “Сургутнефтегаз”) стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС.