В Ленинградской области сбили беспилотник

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов. В период с января по декабрь 2025 года и в марте 2026 года губернатор Александр Дрозденко регулярно сообщал о сбитых БПЛА, иногда указывая, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Атаки зачастую сопровождались введением режима опасности БПЛА, временным снижением скорости мобильного интернета и ограничениями в работе аэропорта Пулково. Иногда беспилотники достигали промышленных объектов, таких как нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ.