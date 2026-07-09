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В Ленинградской области сбили беспилотник

Один БПЛА сбили в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений нет. В регионе отменили режим беспилотной опасности.

Господин Дрозденко предупредил об угрозе атаки БПЛА в 2:45 мск. В области понижали скорость мобильного интернета.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов. В период с января по декабрь 2025 года и в марте 2026 года губернатор Александр Дрозденко регулярно сообщал о сбитых БПЛА, иногда указывая, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Атаки зачастую сопровождались введением режима опасности БПЛА, временным снижением скорости мобильного интернета и ограничениями в работе аэропорта Пулково. Иногда беспилотники достигали промышленных объектов, таких как нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ.

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