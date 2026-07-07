Главные новости за 7 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Коллектив прокуратуры Воронежской области познакомился с новым руководителем — Сергеем Филипенко, ранее служившим в Саратове. Представил его заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, а приветствовал на Воронежской земле — лично губернатор Александр Гусев. Новый прокурор успел подчеркнуть, что у него уже возник ряд вопросов к отчетным показателям ведомственной статистики и «имеются вопросы декриминализации жилищно-коммунального комплекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал повторный иск местного минстроя к ООО «Воронежстройреконструкция» (принадлежит Юрию Кондратьеву и Ольге Поцебневой) и ассоциации «Строители Черноземья». Как и ранее, сумма требований составляет 163,3 млн руб. В конце мая воронежский арбитраж возвратил аналогичный иск властей из-за неуплаты госпошлины.

В Белгороде и Белгородском округе продолжается устранение последствий двух ночных ракетных обстрелов. В целом по городу и округу возобновлена подача воды, в большинстве районов восстановлено электроснабжение. Ракетные удары минувшей ночью вновь повредили энергетическую инфраструктуру, погиб один человек.

В результате ночной атаки БПЛА в Курске на проспекте Клыкова выбиты окна в семи квартирах трех домов и повреждены 16 автомобилей. На улицах Полевая, Ильича и 1-я Прогонная получили повреждения пять частных домов. Губернатор Александр Хинштейн анонсировал помощь властей с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.

На могиле бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге 7 июля открыли памятник. Это произошло спустя ровно год после самоубийства господина Старовойта. Памятник начали устанавливать еще в середине мая, но до сегодняшнего дня его закрывал навес. Монумент представляет собой дверь высотой около 3 м.

Ограничения на продажу бензина в Орловской области по номеру автомобиля могут быть сняты 9 июля. Окончательное решение примут 8 июля на заседании регионального оперативного штаба. Если решение будет положительным, временный порядок отпуска топлива отменят уже на следующий день.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области объявило новые торги по капремонту административного здания УФНС по адресу: площадь Мира, 7а. Начальная цена контракта, как и прежде, составляет 378 млн руб.

Краснодарская группа компаний «Прогресс агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, завершила строительство элеватора за 1,6 млрд руб. в Тамбовской области. Предприятие получило разрешение на ввод в эксплуатацию и планирует начать прием зерна в августе. Первыми культурами станут пшеница, соя и кукуруза.

Денис Данилов