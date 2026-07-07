После ракетного обстрела Белгорода без света остаются 1,7 тысячи домов

В Белгороде и Белгородском округе продолжается устранение последствий двух ночных ракетных обстрелов. В целом по городу и округу возобновлена подача воды, в большинстве районов восстановлено электроснабжение. Однако без света остаются порядка 1,7 тыс. домов в Яковлевском округе — восстановительные работы планируют завершить до конца дня. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В региональном оперштабе уточнили, что за прошедшие сутки Белгород подвергся двум массированным ракетным ударам и атакам двух дронов. В результате были повреждены энергетическая инфраструктура, три многоквартирных дома и два частных, три коммерческих объекта, предприятие и 11 машин.

Белгородский округ за сутки подвергся ракетному обстрелу и атакам 53 БПЛА. В результате первого в селе Беловское один человек погиб, еще трое получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии проходит лечение в областной больнице.

С ночи 3 июля в Белгородской области устраняют последствия «крупнейшего за время СВО удара по объектам жизнеобеспечения», как оценил его врио губернатора Александр Шуваев. По всему 320-тысячному городу на выходных фиксировались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Глава региона на фоне этого призвал жителей воспринимать СВО «с той же ответственностью и самоотверженностью, как когда-то предки».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова