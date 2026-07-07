Кубанский холдинг построил в Тамбовской области элеватор за 1,6 млрд рублей

Краснодарская группа компаний «Прогресс агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, завершила строительство элеватора в Тамбовской области за 1,6 млрд руб. Предприятие получило разрешение на ввод в эксплуатацию и планирует начать прием зерна в августе. Первыми культурами станут пшеница, соя и кукуруза. Об этом сообщил «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проектная мощность комплекса позволяет хранить до 50 тыс. т продукции, прием и отгрузка должны достигнуть 2,7 тыс. т зерна в сутки. В состав объекта входят автомобильные разгрузчики, зерноочистительное отделение с двумя сепараторами, две сушилки непрерывного действия и двадцать силосов общей емкостью по 50 тыс. т каждый. На территории также функционируют лаборатория контроля качества и весовой комплекс.

Генеральный директор ГК «Прогресс агро» Денис Серпицкий отметил стратегическое значение запуска для холдинга, чей земельный банк в Тамбовской области превышает 35 тыс. га. Собственный элеватор позволит сократить логистические расходы и сроки уборки урожая.

В июне 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал о планах «Прогресс агро» построить в Мордовском округе Тамбовской области элеваторный комплекс за 1,8 млрд руб. (объем вложений группы — 1,45 млрд). Уточнялось, что в перспективе его мощность может быть увеличена с 50 тыс. т до 95 тыс. т.

Также в прошлом году представители ООО «Тамбовская сахарная компания», которое входит в «Прогресс агро», подписали с правительством региона инвестсоглашение на ПМЭФ. Оно предполагает строительство сахарного завода в Мордовском округе, в который группа может вложить не менее 10 млрд руб. Закончить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.

О том, почему речь может идти о реализации заявленного за десять лет до этого проекта,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова