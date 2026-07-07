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Здание УФНС по Орловской области еще раз попробуют отремонтировать за 378 млн

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области объявило новые торги по капремонту административного здания УФНС по адресу: площадь Мира, 7а. Начальная цена контракта, как и прежде, составляет 378 млн руб. Срок его исполнения — до 30 ноября 2028 года. Информация появилась на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В пятиэтажном кирпичном здании 1994 года постройки с подвалом необходимо наладить инженерные сети, выполнить строительные и отделочные работы на общей площади почти 4,2 тыс. кв. м. Подрядчик обязан будет приступить к выполнению ремонтных работ в срок не позднее 20 календарных дней с даты подписания акта открытия объекта.

  • Работы оплатят из федеральных средств. Аванс подрядчику не предусмотрен. Заявки на участие в торгах будут принимать до 20 июля. Итоги аукциона подведут 22 июля.

«Ъ-Черноземье» писал о первой попытке найти подрядчика для ремонта здания орловского УФНС в конце мая этого года. На те торги не поступило ни одной заявки.

В конце марта также сообщалось, что здание управления ФНС по Воронежской области на улице Карла Маркса в областном центре отремонтирует группа компаний ДСК, которая контролируется семьей экс-сенатора и депутата облдумы Сергея Лукина. Одно из юрлиц группы — АО СЗ «Домостроительный комбинат» — получило контракт по начальной цене 407,8 млн руб. Организация стала единственным участником конкурса.

Денис Данилов