Мирный житель погиб при ракетных ударах ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу

По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате одного из ракетных ударов в ночь на 7 июля погиб мирный житель. Об этом рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале. Ранее было известно о трех пострадавших в Беловском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также глава региона сообщил о повторных ракетных ударах, нанесенных ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после повторного обстрела пострадавших нет. В Белгороде загорелся инфраструктурный объект. На место происшествия отправлены пожарные. Все экстренные службы продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате очередных ракетных ударов ВСУ по Белгороду вновь повреждена энергетическая инфраструктура. В отдельных районах областного центра и нескольких муниципалитетах отмечаются перебои в электро- и водоснабжении.

По данным регионального оперативного штаба, ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в первый раз была объявлена в 22:55. Отбой последовал в 23:11. Затем сирены вновь начали звучать в 0:54. Отмена режима ракетной опасности была объявлена в 1:05. Опасность атаки БПЛА в Белгороде в настоящее время сохраняется.

С ночи 3 июля в Белгороде устраняют последствия, по оценкам Александра Шуваева, крупнейшего за время СВО удара по объектам жизнеобеспечения. По всему 320-тысячному городу в минувшие выходные фиксировали перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Глава региона на фоне этого призвал жителей воспринимать СВО «с той же ответственностью и самоотверженностью, как когда-то предки».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов