В Петербурге открыли памятник на могиле бывшего курского губернатора

Сегодня на могиле бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге открыли памятник. Это произошло спустя ровно год после самоубийства господина Старовойта. Об этом сообщает «Ъ Северо-Запад».

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Уточняется, что памятник начали устанавливать еще в середине мая, но до сегодняшнего дня его закрывал навес. Монолитный монумент представляет собой закрывающуюся дверь. Его высота составляет около 3 м. На отдельной плите у памятника выбито стихотворение, которое завершается словами:

«Для России ты сделал немало,

Много строил, работал, искал.

"Честь имею", — сказал, улыбнулся

И над питерским небом пропал…».

Уточняется, что с утра к могиле Романа Старовойта несут цветы его родственники и коллеги из Минтранса, который он возглавлял незадолго до смерти. Мать бывшего губернатора Лариса Старовойт рассказала, что стихотворение написали его коллеги из Курской области. Они же помогли в установке памятника.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года. В мае 2024-го он перешел на пост главы Минтранса, с которого был отправлен в отставку утром 7 июля 2025 года. Днем того же дня его тело обнаружили в Подмосковье. 11 июля господина Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Преемник Романа Старовойта — Алексей Смирнов — и его бывший заместитель Алексей Дедов в ходе рассмотрения дел о получении ими взяток от строителей курской линии обороны признались, что передали десятки миллионов рублей Роману Старовойту. По подсчетам господина Смирнова, его бывший начальник мог получить порядка 100 млн руб. Ему же самому и Алексею Дедову досталось около 30 млн.