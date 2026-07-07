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В Петербурге открыли памятник на могиле бывшего курского губернатора

Сегодня на могиле бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге открыли памятник. Это произошло спустя ровно год после самоубийства господина Старовойта. Об этом сообщает «Ъ Северо-Запад».

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Памятник на могиле Романа Старовойта

Памятник на могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Мать Романа Старовойта — Лариса Старовойт — возлагает цветы к памятнику на могиле сына

Мать Романа Старовойта — Лариса Старовойт — возлагает цветы к памятнику на могиле сына

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Памятник на могиле Романа Старовойта

Памятник на могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Памятник на могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Мать Романа Старовойта — Лариса Старовойт — возлагает цветы к памятнику на могиле сына

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Памятник на могиле Романа Старовойта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Уточняется, что памятник начали устанавливать еще в середине мая, но до сегодняшнего дня его закрывал навес. Монолитный монумент представляет собой закрывающуюся дверь. Его высота составляет около 3 м. На отдельной плите у памятника выбито стихотворение, которое завершается словами:

«Для России ты сделал немало,

Много строил, работал, искал.

"Честь имею", — сказал, улыбнулся

И над питерским небом пропал…».

Уточняется, что с утра к могиле Романа Старовойта несут цветы его родственники и коллеги из Минтранса, который он возглавлял незадолго до смерти. Мать бывшего губернатора Лариса Старовойт рассказала, что стихотворение написали его коллеги из Курской области. Они же помогли в установке памятника.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года. В мае 2024-го он перешел на пост главы Минтранса, с которого был отправлен в отставку утром 7 июля 2025 года. Днем того же дня его тело обнаружили в Подмосковье. 11 июля господина Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Преемник Романа Старовойта — Алексей Смирнов — и его бывший заместитель Алексей Дедов в ходе рассмотрения дел о получении ими взяток от строителей курской линии обороны признались, что передали десятки миллионов рублей Роману Старовойту. По подсчетам господина Смирнова, его бывший начальник мог получить порядка 100 млн руб. Ему же самому и Алексею Дедову досталось около 30 млн.

Фотогалерея

Что Роман Старовойт говорил о работе в Курской области

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«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт &lt;a href=&quot;/doc/3860020&quot;>распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны&lt;/a>

«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев &lt;a href=&quot;/doc/5758602&quot;>тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений&lt;/a>

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

Фото: telegram.org / @gubernator_46

«Конечно, работа здесь — &quot;на земле&quot; — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт &lt;a href=&quot;/doc/6692906&quot;>резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года&lt;/a>

«Конечно, работа здесь — "на земле" — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года &lt;a href=&quot;/doc/7347527&quot;>отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова &lt;/a>

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова

Фото: telegram-канал губернатора Курской области

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты &lt;a href=&quot;/doc/6224322&quot;>опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта&lt;/a>

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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«Мне чужды предметы роскоши и дорогие презенты». Роман Старовойт рассказывал, что отказывается от подарков и уже много лет подряд направляет часть зарплаты на благотворительность. После назначения на должность Роман Старовойт распорядился снять спецсигналы со своего служебного автомобиля и отказался от личной охраны

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я имею четкий горизонт планирования — меня избрали до 2024 года. Более того, я имею в виду и 2032 год — празднование тысячелетия Курска. У меня нет планов покидать регион». В 2021-м Роман Старовойт не ожидал назначения на пост министра и думал о еще десяти годах работы в Курское области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Я думал, что глава региона — хозяйственник, но это не так. Все равно нужно заниматься политикой. Потому что работа с партиями, оппонентами, главами районов — это политика». В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее курское региональное отделение

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы еще с уроков истории помним, что Екатерина II первой сделала прививку от оспы. Ну а как еще? Я понимал, что рано или поздно мы наладим производство и придется убеждать людей делать прививку. Если ты не проверил ее безопасность на себе, наверное, это делать нечестно». Роман Старовойт одним из первых глав регионов России привился от коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Награда – оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом». В 2023 году господин Старовойт по приказу главы МВД Владимира Колокольцева был награжден оружием за заслуги в обеспечении правопорядка. Тот самый пистолет 7 июля 2025-го был найден у тела экс-губернатора

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Регион готов отразить любые посягательства». Осенью 2022-го господин Старовойт отчитывался об окончании строительства двух линий обороны. Однако уже после его отставки ВСУ смогли прорвать границу и оккупировать часть Суджанского района

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников… И да, я очень зол». В 2023 году тогда еще находясь на посту губернатора Курской области Роман Старовойт у себя в Telegram-канале возмутился «видеоприветом» от отдыхающего в Мексике депутата облдумы Максима Васильева. Спустя два года господин Васильев тоже был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона». В конце декабря 2018 года Роману Старовойту (слева) удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации «Гринн» — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку». Однако последовавшие финансовые сложности «Гринна» закончились сменой собственника — активы перешли структурам, близким букмекерской компании 1xBet из Брянска

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Курская область как приграничный регион особо чувствует агрессию со стороны Украины» . Так оценивал Роман Старовойт на посту губернатора ситуацию в области в феврале 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти». Написал в 22 января 2024 года Старовойт в своем Telegram-канале, отреагировав на указ Владимира Зеленского, который назвал «историческими» для украинцев шесть регионов РФ, в том числе Курскую область

Фото: telegram.org / @gubernator_46

«Конечно, работа здесь — "на земле" — дала мне бесценный опыт. Малая родина — это навсегда, как и курский характер». Так Роман Старовойт резюмировал свою работу на посту губернатора Курской области после получения поста министра транспорта Российской Федерации в мае 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Проблемы в коммуникации с людьми». Так Роман Старовойт объяснил в конце 2024 года отставку по собственному желанию тогдашнего главы региона Алексея Смирнова

Фото: telegram-канал губернатора Курской области

«Считаю, что нужно использовать газопроводы, которые сейчас практически не используются для подачи газа в европейские страны. Нет необходимости в том, чтобы отправлять газ на экспорт, а потом из-за границы получать нужную продукцию втридорога». В феврале 2023 года Роман Старовойт настаивал на необходимости строительства в регионе завода по производству азотных удобрений ОАО «Куйбышевазот». Активисты опасались «экологической катастрофы» и собирали подписи за отмену проекта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

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