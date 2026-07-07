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При ночной атаке БПЛА на Курск пострадали семь квартир, пять домов и 16 машин

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал уточненные данные по последствиям ночной атаки БПЛА на Центральный и Железнодорожный округа облцентра. Пострадавшие по-прежнему не установлены, однако уточнены последствия.

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Последствия атаки БПЛА на Курск ночью 7 июля

Последствия атаки БПЛА на Курск ночью 7 июля

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

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Последствия атаки БПЛА на Курск ночью 7 июля

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

Так, на проспекте Клыкова выбиты окна в семи квартирах трех домов и повреждены 16 автомобилей. На улицах Полевая, Ильича и 1-я Прогонная получили разрушения пять частных домов.

«Обязательно поможем людям с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины. Продолжаю держать ситуацию на личном контроле»,— отметил господин Хинштейн.

За прошедшие сутки над Курской областью сбили 159 беспилотников. Также установлено 11 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 56 артиллерийских обстрелов. В результате пострадали три мирных жителя.

Алина Морозова