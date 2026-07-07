Воронежский минстрой снова подал иск к «Воронежстройреконструкции» на 163 млн

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал повторный иск местного минстроя к ООО «Воронежстройреконструкция» (принадлежит Юрию Кондратьеву и Ольге Поцебневой) и ассоциации «Строители Черноземья». Как и ранее, сумма требований составляет 163,3 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В конце мая воронежский арбитраж возвратил аналогичный иск властей из-за неуплаты госпошлины. «Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения»,— напоминали в суде.

В рамках иска минстрой хотел взыскать пени и штраф по контракту от марта 2023 года на строительство жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском районе. Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Воронежстройреконструкция» предложила выполнить работы за 759,4 млн руб. при начальной цене 760,3 млн. По данным портала госзакупок, контракт подорожал до 826 млн руб. Стоимость фактически исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 821,8 млн. Они полностью оплачены. Контракт по-прежнему находится на стадии исполнения. Изначально обязательства требовалось выполнить до середины ноября 2024 года.

Арбитражный суд Воронежской области рассматривает еще один спор воронежского минстроя и «Воронежстройреконструкции». В рамках него власти требуют с подрядчика 154,7 млн руб. штрафа и пени по контракту на строительство социального стационара в Воробьевском районе. Ближайшее заседание по нему состоится 18 августа.

Алина Морозова