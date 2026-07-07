Отменить ограничения на продажу бензина в Орловской области могут 9 июля

Снять ограничения на продажу бензина в Орловской области по номеру автомобиля могут 9 июля. Окончательное решение примут 8 июля на заседании регионального оперативного штаба. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Орловской области с 4 по 25 июля ввели особый порядок отпуска бензина. В четные даты заправиться могут водители автомобилей с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Регистрация транспортного средства по месту жительства не имеет значения. Отмечается, что к вечеру 4 июля протяженность очередей на заправках стала незначительной. Через два дня после введения регламента они практически исчезли.

Сейчас лимит отпуска бензина сохранен на уровне 30 л на автомобиль, разлив в канистры и иную тару запрещен. Дизельное топливо и АЗС на трассах под ограничения не попадают. Также действуют пять заправок, где бензин реализуется без привязки к датам. Информации об обсуждении региональными властями отмены указанных мер пока нет.

Подробнее о топливном кризисе в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».

Кабира Гасанова