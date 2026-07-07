«Имеются вопросы декриминализации ЖКХ»

Коллектив прокуратуры Воронежской области 7 июля познакомился с новым руководителем — Сергеем Филипенко, ранее служившим в Саратове. Представил его заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, а приветствовал на Воронежской земле — лично губернатор Александр Гусев. Новый прокурор успел подчеркнуть, что у него уже возник ряд вопросов к отчетным показателям ведомственной статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Филипенко на представлении в должности прокурора Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: Юрий Матузов, председатель Воронежской областной думы; Александр Гусев, губернатор Воронежской области; Юрий Пономарев, заместитель Генерального прокурора РФ; Сергей Филипенко, прокурор Воронежской области; Сергей Петряшов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев на представлении Сергея Филипенко Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьеры прокуратуры Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Александр Гусев, губернатор Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: Юрий Пономарев, заместитель Генерального прокурора РФ; Сергей Филипенко, прокурор Воронежской области; Сергей Петряшов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Юрий Матузов, председатель Воронежской областной думы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Представление Сергея Филипенко в должности прокурора Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Юрий Пономарев, заместитель Генерального прокурора РФ (слева) и Сергей Филипенко, прокурор Воронежской области (справа) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: Юрий Матузов, председатель Воронежской областной думы; Александр Гусев, губернатор Воронежской области; Юрий Пономарев, заместитель Генерального прокурора РФ; Сергей Филипенко, прокурор Воронежской области; Сергей Петряшов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 10 Сергей Филипенко на представлении в должности прокурора Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: Юрий Матузов, председатель Воронежской областной думы; Александр Гусев, губернатор Воронежской области; Юрий Пономарев, заместитель Генерального прокурора РФ; Сергей Филипенко, прокурор Воронежской области; Сергей Петряшов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев на представлении Сергея Филипенко Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьеры прокуратуры Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Александр Гусев, губернатор Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: Юрий Пономарев, заместитель Генерального прокурора РФ; Сергей Филипенко, прокурор Воронежской области; Сергей Петряшов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Юрий Матузов, председатель Воронежской областной думы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Представление Сергея Филипенко в должности прокурора Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Юрий Пономарев, заместитель Генерального прокурора РФ (слева) и Сергей Филипенко, прокурор Воронежской области (справа) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: Юрий Матузов, председатель Воронежской областной думы; Александр Гусев, губернатор Воронежской области; Юрий Пономарев, заместитель Генерального прокурора РФ; Сергей Филипенко, прокурор Воронежской области; Сергей Петряшов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В 1998-м окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры — с 1997 года. С июля 2009-го трудился на посту заместителя прокурора Свердловской области, с декабря 2011-го — начальник управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. В октябре 2016 года назначен прокурором Саратовской области, где работал до назначения в Воронеж.

Сергей Филипенко обратил внимание, что в регионе почти на четверть сократилось общее число преступлений, в том числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (киберпреступность), а также связанных с незаконным оборотом наркотиков. По его словам, также «имеются вопросы декриминализации жилищно-коммунального комплекса».

«Эти и иные тенденции требуют анализа, и нам предстоит разобраться с ними: что это — качественная профилактическая работа или, возможно, намеренные манипуляции со статистикой»,— заявил господин Филипенко.

Выступление нового главы воронежского надзора получилось сравнительно кратким. Он сосредоточился на обозначении приоритетов работы ведомства. Первостепенной задачей господин Филипенко назвал защиту прав участников СВО. Прокурор обещал в ближайшее время встретиться с военнослужащими и членами их семей, чтобы «непосредственно вникнуть в волнующие проблемы и чаяния». Кроме того, господин Филипенко отметил, что динамично развивающаяся Воронежская область «не обходится без отдельных характерных трудностей».

«Поэтому в фокусе ежедневного внимания будут вопросы правомерности расходования бюджетных средств, законности проведения закупочных процедур, соблюдения прав предпринимательского сообщества и многих-многих других»,— подчеркнул новый прокурор Воронежской области.

По словам Сергея Филипенко, воронежское ведомство находится на хорошем счету у Генеральной прокуратуры, и он намерен продолжить эту практику, основываясь на «фундаменте, выстроенном предыдущими руководителями». Господин Филипенко обозначил, что собирается с помощью заместителей «более детально вникнуть в насущную проблематику» и выразил надежду, что в стороне от работы прокуратуры не останутся ветераны ведомства, с которыми он готов познакомиться в кратчайшие сроки.

Первым заместителем прокурора Воронежской области сейчас является государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Неверов, заместителями — Антон Родвиков, Денис Сазин и Александр Черкасов. Господин Черкасов был назначен на пост около месяца назад. Ранее он работал старшим помощником по особым поручениям у Сергея Филипенко в прокуратуре Саратовской области.

Замгенпрокурора Юрий Пономарев, в свою очередь, охарактеризовал нового главу воронежской прокуратуры как «высокого профессионала, умеющего работать, знающего предметы надзора и ценящего кадры и коллектив». По мнению господина Пономарева, в новом субъекте он быстро сориентируется во всех нюансах работы, несмотря на то что у каждого региона есть «своя изюминка». Замгенпрокурора также позволил себе дать напутствие участникам встречи.

«Создание комфортных условий для жителей Воронежской области — это основная задача всех нас, здесь сидящих. Поэтому абсолютно правильно сказано: работать нужно открыто. Все силы, опыт направить на то, чтобы Воронежская земля жила в правовом поле, а для жителей были созданы действительно комфортные, безопасные условия»,— сказал собравшимся Юрий Пономарев.

Губернатор Александр Гусев высказал уверенность, что господин Филипенко «сумеет себя реализовать в полной мере как руководитель на благодарной Воронежской земле», а его компетенции помогут развитию прокуратуры и становлению правопорядка. Новый руководитель же, по словам господина Гусева, «обогатится теми знаниями и навыками, которыми коллеги здесь в коллективе обладают».

«Со своей стороны хочу заверить вас, что правительство области будет максимально открыто работать с органами прокуратуры, как, собственно, и до этого у нас все происходило. У нас наработаны такие правильные, на мой взгляд, системы взаимоотношений»,— обратился к руководителю надзора Александр Гусев.

Присутствовавшие на встрече главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов и председатель облдумы Юрий Матузов от выступлений воздержались.

В середине июня, когда Сергей Филипенко выступал перед сенаторами Совета Федерации, он также утверждал, что намерен сосредоточиться на противодействии коррупции и контроле за исполнением бюджетного законодательства. Обсуждение его кандидатуры прошло без неожиданностей, с акцентом на региональную специфику Воронежской области, и по его итогам профильные комитеты СФ рекомендовали одобрить назначение единогласно.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Это настоящий прокурор».

Денис Данилов